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شكرا لقرائتكم طاقم التحكيم الكرواتي يتفقد بترو سبورت قبيل لقاء الزمالك ووادي دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتفقد طاقم التحكيم الكرواتي ملعب بتروسبورت قبل مباراة الزمالك ودجلة، التى ستجمعهما فى العاشرة من مساء اليوم، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز ويتكون طاقم التحكيم من نوهميربيين حكم ساحة ويعاونه جوران بارتاكى وكورنو ساريتش ودويا ستروكان حكما رابعا.
وبدأ جمهور الزمالك فى التوافد على مدرجات ملعب المباراة من أجل مؤازرة الفريق الأبيض فى اللقاء المنتظر ويدخل الفريق الأبيض مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.
طاقم التحكيم الكرواتى
طاقم التحكيم الكرواتى
طاقم التحكيم الكرواتى
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