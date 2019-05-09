شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طاقم تحكيم الزمالك ودجلة يتفقد الملعب وتوافد الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طاقم التحكيم الكرواتى على تفقد ملعب بتروسبورت قبل مباراة الزمالك ودجلة التى ستجمعهما فى العاشرة من مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز ويتكون طاقم التحكيم من نوهميربيين حكم ساحة ويعاونه جوران بارتاكى وكورنو ساريتش ودويا ستروكان حكما رابعا.

وبدأ جمهور الزمالك فى التوافد على مدرجات ملعب المباراة من أجل مؤازرة الفريق الأبيض فى اللقاء المنتظر ويدخل الفريق الأبيض مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.



طاقم تحكيم الزمالك ودجلة يتفقد الملعب



طاقم تحكيم الزمالك ودجلة يتفقد الملعب