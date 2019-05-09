شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين أوسة وكهربا وجنش قبل لقاء الزمالك ودجلة وقاعة إفطار لكل فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى محمد عبد المنصف حارس دجلة الحالى والزمالك السابق مع الثنائى محمود جنش حارس الفريق الأبيض ومحمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض قبيل سحور اليوم الخميس، حيث يتواجد الفريقان فى نفس الفندق استعدادًا للمباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ودار حديث ودى بين أوسة وجنش وكهربا سريعًا قبيل السحور ويقيم الزمالك فى الدور الثالث ويقيم وادى دجلة فى الدور الأرضى فى نفس الفندق، وخصص مسئولو الفندق قاعة إفطار لكل فريق حيث سيقوم لاعبو الزمالك بتناول الإفطار فى المطعم الرئيسى لفندق الإقامة فيما حرص مسئولو وادى دجلة على تخصيص قاعة إفطار لهم يقيم فيها الفريق محاضرته الأخيرة عقب تناول وجبة الإفطار استعدادًا للتحرك إلى ملعب المباراة.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 وخسر 13.