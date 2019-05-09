شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسي.. إيمانيول امونيكي يحرز فى الأهلى موسم 94 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النيجيري إيمانيول امونيكي لاعب الزمالك السابق أحد أبز اللاعبين المحترفين في تاريخ الكرة المصرية ، وتمكن امونيكي في تسجيل هدف للفارس الابيض في النادي الاهلي الذي كان يحرسه أحمد شوبير.

وانتهت هذه المباراة بفوز الزمالك علي الاهلي بهدفين لا شيء في موسم 1993- 1994 ، حيث أحرز محمد صبري الهدف الثاني للفريق الابيض.