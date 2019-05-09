شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يهاجم الزمالك بـ"إبراهيما نداى ومحمد هلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساءً، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل دجلة كلاً من :

محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى.

فى الدفاع :أسامة العزب، محمود مرعى، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو.

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فى الوسط : محمد عبد العاطى، أحمد سعيد، بوزاس فاسيلوس، حسام عرفات.

فى الهجوم : إبراهيما نداى ومحمد هلال.