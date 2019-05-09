شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل عن ملاعب التدريب: نهدف لترك 24 ملعبا عالميا بعد البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا لإعداد 24 ملعبا بمواصفات قياسية لاستقبال تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، وتسعى في الوقت نفسه كذلك لترك بنية تحتية رائعة للكرة المصرية ، هكذا أكد محمد فضل مدير البطولة بعد جولة اللجنة المنظمة في ملاعب التدريب المخصصة لاستقبال فرق البطولة في محافظة القاهرة.

زارت اللجنة، في حضور أحمد عبد الله رئيس لجنة ملاعب التدريب والمباريات، ملاعب المقاولون العرب والسكة ونادي الشمس اليوم الخميس، وذلك في إطار متابعة العمل على تطوير تلك الملعب.

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وأكد محمد فضل أن الهدف من الزيارات هو التأكد من أن الأعمال تسير على مايرام لتتوافق ملاعب التدريب في القاهرة مع معايير استقبال بطولة بحجم كأس أمم أفريقيا" ، واستدرك "ليس هذا فحسب بل نحن نعمل على تسليم الملاعب بمعايير أفضل من معايير البطولات القارية، حتى نترك لمصر ملاعب تدريب عالمية".

وأوضح "رفعنا كفاءة الإضاءة في ملاعب التدريب ، كان اهتمامنا كبيرا بتغيير أرضيات الملاعب كلها في بعض الأحيان وأجزاء منها في أخرى" ، وأتم "بنينا غرف خلع ملابس جديدة في بعض الملاعب، ورفعنا كفاءة باقي الملاعب حتى تترك اللجنة المنظمة لمصر 24 ملعبا عالميا للتدريبات بمقاييس ممتازة".

اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا قررت منح كل منتخب ملعبا خاصا به خلال فترة البطولة التي تستقبل لأول مرة 24 منتخبا وتبدأ في الـ21 من يونيو المقبل.