الإسماعيلي يلجأ للناشئين لمواجهة الإنتاج الحربي غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى غدا الجمعة باستاد كلية الشرطة بالعباسية ، فى إطار مواجهات الأسبوع الــ32 بمسابقة الدورى المحلى. قائمة الإسماعيلي شهدت استدعاء ثنائى من قطاع الناشئين للمرة الأولى وهما محمود صلاح ومحمود أبوجودة ثنائى هجوم فريق 97 مع عودة محمد صادق ومحمد مجدى قلب الدفاع فيما استمر غياب باهر المحمدى للاصابة واستبعاد عبد الرحمن مجدى وعلاء عبد العظيم وسليم عبد الخالق وعودة مارشال ويحيى زايد ومحمد الضرف لأسباب متنوعة. وجاءت القائمة كالتالى : حراسة المرمى : محمد فوزى ، محمد مجدى . Advertisements خط الدفاع : طارق طه ، محمد مجدى ، ريتشارد بافور، ، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم. خط الوسط : محمود دونجا، محمود متولى، محمد صادق ، إبراهيم عبد الخالق، عماد حمدى، محمد بيومى، كريم بامبو، محمد الشامى، وجية عبدالحكيم، إبراهيم حسن. خط الهجوم : بنسون شيلونجو ، محمود صلاح ، محمود أبوجودة.

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