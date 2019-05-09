شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 9/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذ يستعد لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل فى بطولة الدوري العام.

الاهلي يواصل الاستعداد لمواجهة سموحة فى الدوري

يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته مساء اليوم ، الخميس، استعداداً لمباراة سموحة المقر لها مساء بعد غد ، السبت، أمام سموحة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز .

ويتطلع الأهلي للفوز في مباراة سموجة من أجل إستمرار رحلة المنافسة على لقب الدوري بعدما بات حصد اللقب في "يد" المارد الأحمر دون النظر لنتائج المنافسين.

رحيل أزارو يُثير أزمة فى الأهلي.. اقرأ التفاصيل

شهد النادى الأهلى أزمة واضحة خلال الفترة الماضية بشأن المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق حيث طالب البعض داخل النادى سواء على صعيد مجلس الإدارة أو قطاع الكرة والجهاز الفنى بضرورة رحيل وليد آزارو نهاية الموسم الجارى على خلفية غيابه عن مستواه المعهود طوال ألفترة الماضية.

حسين الشحات يرفض إغراءات الرحيل ويتمسك بالبقاء فى الأهلى

رغم وجود رغبة من عدة أندية خليجية فى الحصول على خدمات حسين الشحات نجم هجوم الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعروض وإغراءات مالية كبيرة، إلا أن جناح العين الإماراتى السابق طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن.

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الأهلى يعلن جاهزية الحارس على لطفى لمباريات الفريق

أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية على لطفى، حارس مرمى الفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة وأبعدته عن المران الجماعى أمس الأول، وبدأ على لطفى فى الانتظام بتدريبات الفريق الأحمر، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة التى تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 فى بطولة الدورى العام.

ويشارك على لطفى فى تدريبات الحراس تحت إشراف طارق سليمان، ويعلن حارس الفريق جاهزيته للتواجد مع الفريق وفقا للرؤية الفنية خلال المرحلة المقبلة بداية من مواجهة سموحة المقرر إقامتها السبت المقبل.

الأهلى يشاهد ملخصاً لمباريات سموحة قبل مواجهته فى الدورى

يشاهد الجهاز الفنى للأهلى ملخصا لمباريات فريق سموحة قبل المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ32 فى بطولة الدورى العام.

ويواصل الجهاز الفنى مشاهدة ملخص مباريات سموحة للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية، ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته فى بطولة الدورى العام، بعد الانفراد بقمة المسابقة عقب الفوز الأخير الذى حققه الفريق على النجوم، والذى رفع رصيد الأهلى إلى67 نقطة فى صدارة جدول المسابقة.