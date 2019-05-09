سوبر كورة.. توصية لاتينية تنقذ ظهير الأهلى الضال من "الذبح" فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تلقى باسم على، ظهير أيمن فريق الأهلى، العديد من العروض من بعض الأندية الراغبة فى التعاقد معه خلال الصيف، خرج الأوروجويانى مارتن لاسارتى بتوصية مفاجئة لمسئولى الأهلى. لمعرفة التوصية وموقف اللاعب من الميركاتو الصيفى اضغط هنا.. Advertisements

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