شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزمالك لملعب بتروسبورت ودجلة يتفقد الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو دجلة على الوصول مبكرا بعد تناول الإفطار لملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة من مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقام لاعبو وادى دجلة بتفقد الملعب فور وصولهم فى الوقت الذى وصل فيه الزمالك إلى الملعب وتوجه محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض إلى أرضية الملعب مباشرة لتفقده فور وصول الفريق الأبيض بعد وصول نظيره الدجلاوى.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.