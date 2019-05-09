شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن صدام الزمالك ووادى دجلة قبل موقعة بتروسبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر فريق الزمالك للمرة الأولى فى شهر رمضان مع دقات العاشرة مساء الليلة حينما يواجه نظيره وادى دجلة على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لاستعادة انتصاراته المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يستهدف أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز فى موقعة دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز.

ونستعرض أهم الحقائق المثيرة عن صدام الزمالك ووادى دجلة قبل موقعة الليلة ..

1.قبل صدام الليلة التقى الزمالك ووادى دجلة من قبل فى مسابقة الدورى 14 مرة، تفوق الزمالك تفوقًا كاسحًا، حيث لم يخسر أى مواجهة أمام وادى دجلة فيما تعادل فى 6 لقاءات فقط بواقع 2 تعادل إيجابى و4 تعادل سلبى .

2.سجل الزمالك 23 هدفًا مقابل 10 أهداف فقط لوادى دجلة.

3.أول مباراة جمعت الزمالك ووادى دجلة انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد سجلهما شيكابالا وحسن مصطفى وذلك موسم 2010 -2011 .

4.آخر مباراة جمعت الزمالك ووادى دجلة انتهت بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الدور الأول لدورى هذا الموسم، وتقدم السنغالى إبراهيم نداى لأصحاب الأرض فى الدقيقة 24، تعادل محمود كهربا بعد ست دقائق فقط، قبل أن يسجل إبراهيم حسن هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين وفى الشوط الثانى أكد الزمالك تفوقه من ضربة جزاء للمتخصص محمود علاء فى الدقيقة 60، ويوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 63، قبل أن يقلل إبراهيم نداى الفارق من ضربة جزاء.

5.يدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة الليلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 وخسر 13.

6.يتصدر محمود علاء مدافع الزمالك قائمة هدافى الفارس الأبيض برصيد 13 هدفا، يليه محمود عبد المنعم كهربا برصيد 11 هدفًا، ثم يوسف إبراهيم أوباما برصيد 9 أهداف، والغائب للإصابة فرجانى ساسى برصيد 7 أهداف.

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7.يتصدر السنغالى إبراهيم نداى قائمة هدافى وادى دجلة برصيد 10 أهداف قبل صدام الليلة .

8.آخر ظهور للزمالك فى الدورى خسر من بيراميدز بهدف دون رد بينما تعادل دجلة مع المصرى البورسعيدى سلبيًا .

9.فوز الزمالك الليلة لن يحرك ساكنًا للفارس الأبيض من موقعه فى جدول الدورى سيبقى فى المركز الثالث فى ظل امتلاكه 60 نقطة وبيراميدز 65 نقطة فى المركز الثانى خلف الاهلى المتصدر 67 نقطة ولكنه سيبقى على حظوظه فى ملاحقة المارد الأحمر بينما على الجانب الأخر الفوز يمنح دجلة تأشيرة البقاء بين الكبار رسميًا حالة وصوله للنقطة 38.