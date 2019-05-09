المسابقات تقرر تأجيل مباراة الجونة والزمالك بسبب الكونفدرالية

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الخميس، قراراً بتأجيل مباراة الجونة والزمالك في إطار مباريات الأسبوع 33 في الدوري المصري، والسبب وراء ذلك هو نظراً لانشغال فريق الزمالك في استعدادته لمباراته في نهائي الكونفدرالية ضد فريق نهضة بركان يومي 19 و26 مايو الحالي.

كما كشفت لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات الجولة 33 في مسابقة الدوري الممتاز الذي سيبدأ يوم 17 مايو الحالي بمباراة الاسماعيلي والداخلية التي ستقام على استاد الجيش بالسويس، أما في يوم 21 مايو فستقام 5 مباريات وهي: “مباراة المصري والانتاج الحربي،ىسموحة وبتروجيت، طلائع الجيش والاتحاد السكندري، وادي دجلة وحرس الحدود، إنبي ومصر المقاصة”.