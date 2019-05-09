كورة اونلاين Now hd مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر yalla plus يلا شوت موبايل نقل مباراة...

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تشكيلة وادي دجلة الرسمية: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، الدفاع: إسحاق يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – أسامة العزب، الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد سيد – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات، وفي الهجوم: إبراهيما نداى – محمد هلال.