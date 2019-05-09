لجنة المسابقات تكشف عن موعد مباراة الإسماعيلى والأهلي في الجولة الـ 18 من الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي المؤجلة من الجولة الثامنة عشر في مسابقة الدوري المصري، حيث تقام المباراة في العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري إما على استاد برج العرب أو حرس الحدود.

كما كشفت لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات الجولة 33 في مسابقة الدوري الممتاز الذي سيبدأ يوم 17 مايو الحالي بمباراة الاسماعيلي والداخلية التي ستقام على استاد الجيش بالسويس، أما في يوم 21 مايو فستقام 5 مباريات وهي: “مباراة المصري والانتاج الحربي،ىسموحة وبتروجيت، طلائع الجيش والاتحاد السكندري، وادي دجلة وحرس الحدود، إنبي ومصر المقاصة”.