قصة صورة.. حين لجأ لاعبو المقاصة لـ "بلدوزر" لنقلهم إلى التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ريهام حمدي و عبد الرحمن طارق:

ذهب لاعبو مصر المقاصة كعادتهم إلى ملعب الدفاع الجوي لحضور التدريب في موعده بالملعب رقم 1 في استاد الدفاع الجوي ضمن استعداداتهم لمباراتهم أمام النجوم في العاشرة مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات الدوري.

فحينما وصل اللاعبون لملعب رقم 1 وجدوا أن المران قد نُقل لملعب 4؛ حيث سيتدربون فوجدوا البلدوزر لذا طلب شميلس بيكلي زميلهم بالمقاصة من قائده أن يصلهم إلى ملعب 4 بدلًا من السير لمسافة طويلة وهو ماحدث.

ولكن لم يكن المكان مُتاحًا لكل اللاعبين فجلس محمد توني في مقدمة البلدوزر بينما الباقي بجوار السائق.

وحين وصلوا إلى ملعب 4 رأهم مدرب عام الفريق وأخذ يطلب من السائق أن يرفع مقدمة "البلدورز" على سبيل المزاح مع لاعبه محمد توني قبل أن ينتظم الجميع في المران.