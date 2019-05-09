محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ريهام حمدي و عبد الرحمن طارق:
ذهب لاعبو مصر المقاصة كعادتهم إلى ملعب الدفاع الجوي لحضور التدريب في موعده بالملعب رقم 1 في استاد الدفاع الجوي ضمن استعداداتهم لمباراتهم أمام النجوم في العاشرة مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات الدوري.
فحينما وصل اللاعبون لملعب رقم 1 وجدوا أن المران قد نُقل لملعب 4؛ حيث سيتدربون فوجدوا البلدوزر لذا طلب شميلس بيكلي زميلهم بالمقاصة من قائده أن يصلهم إلى ملعب 4 بدلًا من السير لمسافة طويلة وهو ماحدث.
ولكن لم يكن المكان مُتاحًا لكل اللاعبين فجلس محمد توني في مقدمة البلدوزر بينما الباقي بجوار السائق.
وحين وصلوا إلى ملعب 4 رأهم مدرب عام الفريق وأخذ يطلب من السائق أن يرفع مقدمة "البلدورز" على سبيل المزاح مع لاعبه محمد توني قبل أن ينتظم الجميع في المران.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة صورة.. حين لجأ لاعبو المقاصة لـ "بلدوزر" لنقلهم إلى التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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