بالفيديو.. نجم وسط الزمالك فرجاني ساسي يسقط في فخ مقالب رامز جلال

سقط التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك في فخ برنامج المقالب رامز في الشلال الذي يقدمه الفنان رامز جلال. وتعرض لاعب وسط الزمالك للعديد من المواقف الطريقة من رامز خلال حلقة اليوم على قناة أم بي سي مصر.

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