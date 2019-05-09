اوباميانج يقود هجوم ارسنال امام فالنسيا

اعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي ارسنال تشكيلة فريقه امام فالنسيا في اياب نصف النهايئ الدوري الاووربي في اللقاء الذي يقام علي ملعب ميستايا في اللقاء الذي يقام علي ملعب ميستايا وجاءت التشيكلة كالاتي تشكيل آرسنال في حراسة المرمه :- تشيك Advertisements في خط الدفاع موستافي، مونريال ،سوكراتيس ، في خط الوسط : نيلس ،توريرا ، تشاكا - اوزيل - كولاسيناك خط الهجوم :لاكازيت ، اوباميانج.

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