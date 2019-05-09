أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا عن تشكيلة فريق الأسبوع في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بناء علي اختيار الجماهير والتي سيطر عليها ليفربول وجاء اختيار من توتنهام لوكاس مورا و3لاعبين من أياكس لوكاس مورا و3لاعبين من أياكس وهي كالآتي في حراسة المرمه : ألياسون بيكر حارس ليفربول Advertisements في خط الدفاع : ترنت ألكساندر-أرنولد،فيرجل فان دايك مدافع ليفربول ، ماتيس دي ليخت لاعب اياكس في خط الوسط: جوردان هندرسون ليفربول ، جيورجينهو فاينالدوم ليفربول ،حكيم زياش اياكس ، ديلي ألي ، لوكاس مورا توتنهام هوتسبير خط الهجوم : ديفوك اوريجى ليفربول ، دوشان تاديتش لاعب اياكس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تشكيلة الأسبوع في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.