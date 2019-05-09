تشكيل تشيلسي : هازارد يقود الهجوم أمام آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

أعلن ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام التاسعة مساء اليوم، ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي. في تمام التاسعة مساء اليوم، ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي. وجاء تشكيل البلوز على النحو التالي : حراسة المرمي : كيبا, خط الدفاع : أزبيلكوينتا، ديفيد لويز، إيمريسون، شيرستينسن. Advertisements خط الوسط : جورجينو، كوفاديتش، لوفيتس شيك. خط الهجوم : إيدين هازارد، ويليان، أوليفيه جيرو.

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