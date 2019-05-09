خروج جماعي للأفارقة من الاتحاد السكندري

بات مؤكدا أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان استغناء نادي الاتحاد السكندري عن الثلاثي الأفريقي تشوكا النيجيري و داسيلفا البرازيلي و دي سيلفا مهاجم الرأس الأخضر والذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدمافشلوا في إقناع الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان وجماهير الاتحاد خلال الفترة الماضية .
حيث علمت الوفد أن اتفاقا تم بين مجلس الإدارة و الجهاز الفني بإبلاغ اللاعبين بالاستغناء
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