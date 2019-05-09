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خروج جماعي للأفارقة من الاتحاد السكندري

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بات مؤكدا أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان استغناء نادي الاتحاد السكندري عن الثلاثي الأفريقي تشوكا النيجيري و داسيلفا البرازيلي و دي سيلفا مهاجم الرأس الأخضر والذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما

فشلوا في إقناع الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان وجماهير الاتحاد خلال الفترة الماضية .

حيث علمت الوفد أن اتفاقا تم بين مجلس الإدارة و الجهاز الفني بإبلاغ اللاعبين بالاستغناء

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عنهم لنهاية مايو الحالي حتى يبدأ النادي في البحث  عن التعاقد مع أربعة لاعبين أفارقة جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث من المنتظر أن لا يوافق الزمالك على تجديد إعارة النجم رزاق سيسيه بعد المشاكل التي حدثت بين الناديين خلال الفترة الماضية وبعد مباراتي البطولة العربية .

 

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