تعرف علي الرباعي المرشح لجائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للاعب الأسبوع في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا . والتي ضمت القائمة 4لاعبين وهم موسى سيسوكو لاعب توتنهام ،لوكاس مورا توتنهام هوتسبير ، بينما جاء من ليفربول الثنائي فينالدوم ،ترنت ألكساندر-أرنولد لاعبي ليفربول ويأتي ترشح الرباعي بسب تألقهم في إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونه وأياكس.

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