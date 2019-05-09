أحمد ساري مديراً فنياً لفريق ألعاب دمنهور

استقر مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور برئاسة الدكتور إيهاب عبدالله ، علي تعيين لاعب الاتحاد السكندري الأسبق أحمد ساري مديراً فنياً للفريق الأول بالنادي ، خلفاً لهاني العقبي الذي اعتذر عن عدم استكمال المهمة عقبة نهاية الموسم الماضي. العقبي الذي اعتذر عن عدم استكمال المهمة عقبة نهاية الموسم الماضي. وتولي ساري القيادة الفنية للأوليمبي السكندري الموسم المنقضي وحقق معهم المركز الثالث وكان قاب قوسين أو أدني من الصعود للممتاز ، قبل أن يخطف طنطا بطاقة التأهل عن مجموعة بحري. حضر توقيع العقود إيهاب عبدالله رئيس نادي ألعاب دمنهور ، وصلاح عقدة عضو مجلس الإدارة.

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