اونلاين | arsenal رابط يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا بث مباشر اليوم متاحة مجانا عبرbeIN SPORTS HDتابع بي ان سبورت المفتوحة

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يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا الإسباني، مساء اليوم الخميس، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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يتطلع فريق أرسنال للتأهل على حساب الفريق الإسباني والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل،بينما يرغب فريق فالنسيا في تعويض نتيجة مباراة الذهاب، مستغلًا الوضع على أرضه وسط جماهيره.

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موعد مباراة أرسنال وفالنسيا:

تنطلق مباراة أرسنال وفالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

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