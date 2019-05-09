اونلاين | kora star يلا شوت - كورة ستار .. مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا بث مباشر اليوم | الاسطورة - كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora star يلا شوت - كورة ستار .. مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا بث مباشر اليوم | الاسطورة - كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتيح لكم موقع ||الخليج 365 مباريات || مشاهدة مباراة فالنسيا وارسنال بث مباشر ضمن بطولة الدوري الاوروبي الك يوم الاثنين بتاريخ 9 من مايو فى تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة ، 9:00 بتوقيت القاهرة ، 8:00 بتوقيت الجزائر والمغرب .

موعدكم اليوم مع للقاء فريقينفالنسيا وارسنال ضمن قائمة الدوري ابطال اسيا وستكون المباراة فى غاية الصعوبة والاثارة بين الفريقين ، ويتنافس كل من فريقين فالنسيا وارسنال على هذه البطولة لتتصدر الي المركز الاول فى الدوري .

يوتيوب لايف بدون تقطيع وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز نادي أرسنال بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد من قبل نادي فالنسيا الإسباني .