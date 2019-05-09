رياضة | تشكيلة أرسنال الرسمية في مواجهة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة أرسنال الرسمية في مواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أعلن يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي فالنسيا الإسباني، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : بيتر تشيك. Advertisements خط الدفاع : ميتلاند نايلز - كوسينلي - مونريال - سوكراتيس. خط الوسط : تشاكا - توريرا - كولاسيناك - مسعود أوزيل. خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

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