رياضة | تشيلسي بالقوة الضاربة أمام فرانكفورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي بالقوة الضاربة أمام فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

Advertisements

خط الدفاع : ايمرسون، كريستينسن، ديفيد لويز، ازبليكويتا.

خط الوسط : لوفتس تشيك، جورجينهو، كوفاسيتش، ويليان.

خط الهجوم : جيرو، ايدين هازارد.