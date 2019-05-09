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رياضة | أسطورة ليفربول يظهر مع قميص صلاح أمام برشلونة

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ظهر ستيفن جيرارد أسطورة فريق ليفربول مع قميص، محمد صلاح نجم الريدز الذي ارتداه في إياب نصف نهائي من المدرجات أمام برشلونة.

وغاب صلاح عن لقاء ليفربول وبرشلونة والذي انتهى 4-0 للريدز بسبب الإصابة، لكنه دعم زملائه من ملعب أنفيلد وظهر بقميص عليه عبارة " never give up"، أي لا تستسلم.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول نظيره توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.

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