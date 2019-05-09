رياضة | أسطورة ليفربول يظهر مع قميص صلاح أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يظهر مع قميص صلاح أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر ستيفن جيرارد أسطورة فريق ليفربول مع قميص، محمد صلاح نجم الريدز الذي ارتداه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من المدرجات أمام برشلونة.

وغاب صلاح عن لقاء ليفربول وبرشلونة والذي انتهى 4-0 للريدز بسبب الإصابة، لكنه دعم زملائه من ملعب أنفيلد وظهر بقميص عليه عبارة " never give up"، أي لا تستسلم.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول نظيره توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.