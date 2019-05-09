رياضة | خاص- الحصري يكشف كواليس صعود دكرنس ويؤكد الجمهور له سحر عن أندية الشركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- الحصري يكشف كواليس صعود دكرنس ويؤكد الجمهور له سحر عن أندية الشركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر بأداء مميز حيث يمتلك قدرات تهديفية مؤثرة، وتألق خلال مشواره في صفوف الفرق الذي إنضم لها، قاده ذلك للدخول ضمن دائرة صحاب الرقم القياسي في الصعود بفرقهم، حيث حقق إنجازا بعد صعوده ب 4 أندية الدوري الممتاز، وأيضا قاد فريق دكرنس من الدرجة الثالثة لدوري الممتاز ب هذا الموسم.

أنه 'وليد الحصري' صاحب الرقم القياسي في الصعود، بعد أن قاد 5 فرق للصعود، الخليج 365 الرياضي يحاور صاحب ال 100 هدفا، بعد أن حافظ علي تألقه رغم تقدمه في العمر وتجاوز عمر الثلاثين.

- في البداية ما الفرق التي شاركت فيها خلال مشوارك الكروي؟

بلديه المحله 5 مواسم، ثم أنتقلت لسموحة موسم، ثم الداخلية موسمين، والشرقية للدخان موسم، ثم مياه البحيرة موسمين، وموسما لكل من دمنهور، والرجاء، والحمام، وأخيرا المحلة 6 أشهر وأعارة لدكرنس مثلهم.

- ما الفرق التي صعدت بها؟

صعدت بفريق البلدية موسم 2007، وسموحة موسم 2010، والداخلية 2011، والرجاء 2017 ودكرنس هذا الموسم للممتاز ب.

- كيف تري الأمر؟

الصعود مع 5 أندية توفيق من عند الله عز وچل أولا، ثم أختياري، لدي نظرة خاصة قبل التعاقد، وهناك إعتقادات لدي اذا توفرت، حينها بقرر التعاقد مع النادي، بالإضافة إلي الإستقرار الفني والمادي والإداري وطموح المنظومة بيتحقق الصعود.

- ما عدد الأهداف التي سجلتها؟

سجلت أكثر من 100 هدفا، في جميع مسابقات الإتحاد المصري لكرة القدم ' دوري ممتاز، وكأس مصر، وممتاز ب، ودرجة ثالثة، وترقي'، وسجلت في مرمي المصري، وغزل المحلة وطلائع الجيش وأسمنت السويس في الممتاز.

- ما تعليقك علي تأهل دكرنس للممتاز ب؟

الكرة حاليا تخطيط لا يوجد شئ بالصدفة، أولا، كيفية توفير ميزانية محترمة للصعود، ثانيا التعاقد مع مدير فني لديه طموح، وأسرار لها مواصفات خاصة، وثالثا لاعبين يتم إختيارهم بدقة شديدة، وأول شئ يجب أن يمتلكها اللاعب الذي يلعب علي صعود، يجب أن يتوفر الشخصية القوية واللعب تحت ضغط، وهذا ما توفر في نادي دكرنس فكان لابد من التأهل.

- حدثنا عن كواليس الصعود؟

بالتأكيد الخطوة كانت صعبة بالنسبة لي، عندما أشارك في الدرجة الثالثة، ولكن كان تحدي من أول يوم، والمدرب كان قريب مني جدا، وكان هناك إتفاق أني أقيم في سكن بمفردي، ولكنني رفضت حتي أكون قريب من اللاعبين، لأنسجم معهم، لأن الوقت كان قصير، وهذا ما حدث وقدرت في وقت قليل أكون عنصر مهم في الفريق.

عندما تأخرنا في بداية الترقي، كان لي دور كبير، أننا نعود مرة ثانية في المنافسة، ونفوز بكل مبارايات الدور الثاني، حتي وصلنا للمباراة الأخيرة وكنا نحتاج الي تعادل فقط، وقد كان وحسمنا الصعود، وذلك بسبب الروح الطاغية علي الجميع في الدور الثاني، إتخذنا كل مباراة علي أنها مباراة كأس، وكان لدينا الحافز دائما للفوز، بأنه لا يجوز تعب موسم كامل ينتهي في تعادل أو هزيمة مباراة.

- رأيك في أندية الشركات التي تشارك في الدوري الممتاز وعكسها الأندية الشعبية في الدرجة الثانية والثالثة؟

أندية الشركات تمتلك إستقرار مادي يخلق منافسة قوية، لو توافرت الموارد المادية للأندية الشعبية، لأصبح لهم وضع أخر.

الجمهور لديه سحر لأي فريق ويعوض فروق كتير في الكرة، ولكن لو الفروق المادية كبيرة من هنا يتفوق أندية الشركات.

- ما العوامل التي ساعدت دكرنس علي الصعود؟

الأستقرار، منظومة متكاملة، إدارة وجهاز فني ولاعبين علي مستوي عالي، والعامل المادي متوفر، وجمهور يعشق النادي، وساند الفريق لأخر لحظة، وضرب نموذج مشرف لكل جماهير الممتاز ب والثالثة.

هل الفريق في حاجة للتدعيم للمنافسة في الدوري الموسم المقبل؟

الفريق يحتاج الي 12 لاعب سوبر مع الإبقاء علي المدير الفني مع إمكانيات النادي المادية، تساعده علي البقاء وأيضا علي المنافسة علي الصعود.

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- مستمر مع دكرنس أم لا؟

حتي الأن لم أقرر البقاء أو الرحيل، ولكن الأولوية لدكرنس.

- أصعب مباراة في مشوارك الكروي؟

المباراة الفاصلة بين دمنهور وطنطا للصعود للممتاز، الذي حسم فيها طنطا الصعود علي حساب دمنهور بهدف نظيف.

- من خلال متابعتك للدوري الممتاز، ما هو أفضل فريق يقدم كرة جيدة هذا الموسم ومن يحسم البطولة؟

أفضل فريق يستحق الدوري الممتاز 'الزمالك'، والدوري سيحسم في المباراة الأخيرة، ولكن الأهلي الأقرب.

أفضل فريق في الدوري يقدم كرة قدم، غير الأهلي والزمالك، هما فريقي بيراميدز ودجلة، في ظل تذبذب مستوي جميع الفرق هذا الموسم.

- من أفضل مدرب في الدوري الممتاز هذا الموسم؟

أنجح مدرب في مصر حاليا 'جروس.

- رأيك في تنظيم مصر لكأس أمم أفريقيا؟

مصر تنظم كأس عالم وليس أفريقيا فقط، لدينا إمكانيات عظيمة في كل شئ، ولكن لو تواجد الضمير، هنقدر نعمل كل حاجة، وأتمني بأن تكون بطولة مفيدة لمصر من جميع النواحي.

- رأيك هل مصر قادرة في الوصول لمركز متقدم أو حصد البطولة؟

أري أن مصر ستصعد للدور قبل النهائي علي الأقل، والجمهور سيعوض الفروق الفنية، وبالطبع دعوات المصرين ونجمنا محمد صلاح، سيكون لمصر شكل جيد.

- من يستحق التواجد في المنتخب؟

أحمد علي وخالد قمر في مركز الهجوم، وعبدالله جمعة وعبدالله السعيد ووليد سليمان في الوسط.

- ما تشكيلك المتوقع للمنتخب الوطني؟

أحمد الشناوي، وأحمد حجازي، وعلي جبر، ومحمد هاني، وعبدالله السعيد، وطارق حامد، والنني، وتريزيجيه، ومحمد صلاح، وأحمد علي، وعبدالله السعيد.

دكة البدلاء:- جنش، وعبدالله جمعة، وباهر المحمدي، وأحمد المحمدي، والسولية، ودونجا.

- مثلك الأعلي وفريقك المفضل؟

رونالد عالميا، وحسام حسن محليا، الزمالك وريال مدريد الأفضل.

- في ختام حوارك مع 'الخليج 365 الرياضي' من توجه له الشكر؟

والدي، أكثر شخص تعب معي في حياتي.