رياضة | موعد الإعلان عن قائمة المنتخب في المعسكر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن قائمة المنتخب في المعسكر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع من الآن عن قائمة اللاعبين الذي سينضمون للمعسكر المقبل؛ استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وقال لهيطة في تصريحات إذاعية :" المكسيكي خافيير أجيري لم يحدد حتى الآن عدد اللاعبين الذي سيتواجدوا معه خلال المعسكر ولكنه في الوقت نفسه استقر على 90 % من قوام الفريق".