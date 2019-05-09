رياضة | فرجاني ساسي يتمسك بحضور نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يتمسك بحضور نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بحضور نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

ورغم التحذيرات الطبية للاعب وضرورة بقائه في تونس لخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي هناك وتجهيزه لأمم افريقيا لكنه يتمسك بالتواجد في نهائي الكونفدرالية سواء في لقاء الذهاب بالمغرب أو مواجهة الإياب في برج العرب بالإسكندرية لدعم وتحفيز زملائه والشد من آزرهم على أن يواصل البرنامج العلاجي له مع الجهاز الطبي للزمالك وأداء باقي المراحل النهائية.

وتعرض فرجاني للإصابة في مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية ومن وقتها وهو خارج الحسابات بشكل كامل.