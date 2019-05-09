رياضة | 5 مباريات قوية تنتظر الأهلي في رحلة الدفاع عن لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات قوية تنتظر الأهلي في رحلة الدفاع عن لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتحقيق الفوز في مباريات الخمس المتبقية، للتتويج بلقب الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالي. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد ٦٤ نقطة، حيث تنتظره ٥ مباريات قوية. ونستعرض مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري :- الأهلي وسموحة السبت ١١-٥-٢٠١٩ الساعة ١٠ مساءً Advertisements الأهلي وإنبي الخميس ١٦-٥-٢٠١٩ الساعة ١٠ مساءً الإسماعيلي والأهلي الأربعاء ٢٢-٥-٢٠١٩ الساعة ١٠ مساءً المقاولون العرب والأهلي الثلاثغء ٢٨-٥-٢٠١٩ الساعة ١٠ مساءً الأهلي والزمالك لم تحدد.

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