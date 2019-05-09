رياضة | هيريرا يقترب من PSG لمدة 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيريرا يقترب من PSG لمدة 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن الإسباني أندير هيريرا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بات قريبًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن هيريرا سيحصل على 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع باريس سان جيرمان بعد الاتفاق بين الطرفين على عقد لمدة 3 سنوات.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هيريرا رفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد في الفترة الماضية عقب انتهاؤه في يونيو المقبل وسيرحل عن الشياطين الحمر بصورة مجانية في الصيف.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن خوان ماتا الإسباني نجم مانشستر يونايتد قد يسير على خطى هيريرا بالرحيل في الصيف سواء لبرشلونة أو اتلتيكو مدريد.
يذكر أن هيريرا خاض 189 مباراة مع الشياطين الحمر وفاز بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه في 2014 من أتلتيك بلباو.