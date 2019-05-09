رياضة | راكيتيتش مطلوب في إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش مطلوب في إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة إنتر ميلان الإيطالي في ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية بأن إنتر ميلان رصد من 50 إلى 60 مليون يورو للتعاقد مع إيفان راكيتيتش نجم برشلونة في الصيف المقبل.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن انطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي السابق والذي سيقود إنتر ميلان في الموسم المقبل يرغب في بعض الأسماء البارزة على رأسهم إيفان راكيتيتش نجم برشلونة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش كان يرغب في رفع راتبه السنوي مع برشلونة لكن إدارة الفريق الكتالوني رفضت طلب الدولي الكرواتي الذي كان قريبا من الانتقال لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يخطط لبيع راكيتيتش في الصيف المقبل بعد مستواه أمام ليفربول الثلاثاء الماضي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي ودع فيها النادي الكتالوني البطولة.