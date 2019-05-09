رياضة | ساري ضمن قائمة المرشحة لتدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري ضمن قائمة المرشحة لتدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي وضع ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي ضمن خياراته في الفترة المقبلة لتعويض رحيل ماسيمليانو أليجري المتوقع.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ساري دخل ضمن حسابات يوفنتوس إذا رحل أليجري عن اليوفي في الموسم المقبل على الرغم من أن إدارة السيدة العجوز تضع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كخيار رئيسي على الرغم من صعوبة ذلك.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ساري يريد البقاء في صفوف تشيلسي في الموسم المقبل وأبدى رغبته بالاستمرار في المؤتمرات الصحفية في الأيام الماضية.

وأكد الموقع الإيطالي أن رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي يضع إيريك تين هاج المدير الفني لآياكس امستردام كبديل لساري الذي استطاع إعادة تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يذكر أن ساري قريب من التتويج بلقب الدوري الأوروبي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري مع تشيلسي إذا فاز على آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم في مباراة العودة في قبل النهائي.