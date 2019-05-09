رياضة | سمير كمونة يقترب من تدريب المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير كمونة يقترب من تدريب المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر من التعاقد مع سمير كمونه لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، من اجل تدريب المنياوي بدايه من الموسم القادم .

وكان ابراهيم صدقي المدير الفني السابق للمنيا قد تقدم بالشكر لمجلس إداره نادي المنيا عن الفتره التي قضاها مع الفريق المنياوي متمنيا لهم دوام التوفيق فيما هو قادم .

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وذكر مصدر بأن الفريق المنياوي درس أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين، قبل الإستقرار على إختيار كمونة على رأس الإدارة الفنية بدوري القسم الثاني.

ومن المنتظر حسم التعاقد بين مسؤولو المنيا وكمونه خلال الساعات المقبلة، استعدادا للموسم الجديد .

وتولي مدافع الأهلي الأسبف مهمة تدريب طوخ قليوبية، والرجاء وغزل المحلة وجمهورية شبين.