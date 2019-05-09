رياضة | أبرزهم المحمدي والشناوي وعمار.. 9 لاعبين مرشحون للظهور الأول في كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم المحمدي والشناوي وعمار.. 9 لاعبين مرشحون للظهور الأول في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المزمع إقامتها في مصر يونيو المقبل.

وشهد الموسم الحالي تألق أكثر من لاعب منهم من انضم لقائمة منتخب مصر في الفترة السابقة ومنهم من لم يحالفه التوفيق في نيل ثقة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وستشهد قائمة المنتخب الوطني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تواجد مشاركة أكثر من لاعب في "كان" للمرة الأولى في ظل سياسة الجهاز الفني بالاعتماد على لاعبين صغار السن واستبعاد الحرس القديم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 9 لاعبين مرشحون بقوة في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخهم:-

-محمد الشناوي

حارس الأهلي ومنتخب مصر الذي يقدم مستويات طيبة مع المارد الأحمر في أخر موسمين ونال شرف حماية عرين الفراعنة في كأس العالم روسيا 2018، في أول ظهور له ببطولة رسمية مع المنتخب الوطني، ويعد من أبرز اللاعبين المنتظر مشاركتهم في نهائيات كأس الأمم لأول مرة.

-محمود جنش

يقدم محمود عبدالرحيم جنش مستوى رائع مع الزمالك في الموسم الحالي وتشبث بالفرصة التي أتيجت له بعد رحيل أحمد الشناوي إلى صفوف بيراميدز في الميركاتو الصيفي الماضي.

-باهر المحمدي

لفت باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي الأنظار إليه بشدة هذا الموسم بفضل المستوى الجيد الذي ظهر به مع الدراويش وخاصة وأنه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وحصل على ثقة الجهاز الفني للمنتخب وأصبح من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها أجيري منذ أن تولى مهمة قيادة الفراعنة.

-أحمد أبوالفتوح

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ظهير أيسر نادي الزمالك والمعار لنادي سموحة في الميركاتو الشتوي الماضي وظهر بمستوى طيب مع الفريق السكندري وتواجد في معسكر مارس الماضي ومرشح بقوة في الظهور مع المنتخب في "كان 2019" في ظل النقص العددي الذي يعاني منه المنتخب في هذا المركز.

-عمار حمدي

أحد أفضل المواهب الصاعدة في الكرة المصرية ونال أشادة أجيري بعد المستوى الطيب الذي ظهر به في معسكر المنتخب في شهر مارس الماضي، وأحد أبرز المرشحين بالظهور مع المنتخب في كأس الأمم القادمة.

-أيمن أشرف

"جوكر" الأهلي الجديد الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وتواجد في قائمة المنتخب منذ تولي أجيري مهمة تدريب الفراعنة واقترب من الظهور الاول له المنتخب بنهائيات كأس الأمم.

-محمد هاني

لاعب الأهلي الذي يقدم مستويات طيبة مع المارد الأحمر تسببت في تواجده بقائمة المنتخب بقيادة أجيري الذي منحه الثقة ودفع به في مركز الظهير الأيمن وظهر بشكل طيب وأحد اللاعبين الجدد بالانضمام لقائمة المنتخب النهائية لكأس الأمم وخاصة وأن هذا المركز لا يتواجد فيه إلا أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

-علي غزال

تواجد علي غزال مع منتخب مصر في أكثر من مرة ولكنه لم ينل شرف التواجد في القائمة النهائية للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية من قبل، ومرشح بقوة في الظهور الأول بقميص الفراعنة في "كان 2019.

--محمد عواد

حارس الوحدة السعودي وأحد أفضل المحترفين في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بفضل المستوي الرائع الذي ظهر به مع الفريق الوحداوي في هذا الموسم، وخرج عواد من القائمة النهائية للمنتخب في أمم إفريقيا السابقة بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب ضم الثلاثي عصام الحضري وأحمد الشناوي وشريف إكرامي.