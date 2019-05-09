رياضة | يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل أليجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل أليجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس نفى رحيل ماسيمليانو أليجري المدير الفنس للفريق في الأيام المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مصادر داخل يوفنتوس نفت الأخبار حول الاتفاق بين أليجري وإدارة النادي على الرحيل في الفترة المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الإيطالية إلى أن أليجري يخطط للرحيل عن يوفنتوس قبل عام من نهاية عقده معه وأنه دخل ضمن حسابات فريقي باريس سان جيرمان وبرشلونة في الموسم المقبل.

يذكر أن يوفنتوس يرغب في ضم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لقيادة الفريق الموسم المقبل إذا رحل أليجري عن صفوف السيدة العجوز.