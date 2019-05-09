رياضة | هل يعود بوفون إلى يوفنتوس في الموسم المقبل ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود بوفون إلى يوفنتوس في الموسم المقبل ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قررت رحيل جيانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بوفون سيرحل عن باريس سان جيرمان في يونيو المقبل لعدم تلقيه أي عرض من إدارة بطل الدوري الفرنسي لتجديد عقده.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بوفون انضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي من يوفنتوس الإيطالي ويتبادل الحراسة في الموسم الجاري مع ألفونس أريولا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بوفون تعرض لانتقادات لاذعة بعد أخطاؤه الفاحة في الموسم الحالي تحديدا أمام مانشستر يونايتد في مباراة العودة في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن الصحافة الإيطالية بأن بوفون يقترب من العودة لصفوف يوفنتوس كمنصب إداري في الموسم المقبل، في حين يخطط باريس سان جيرمان لضم ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.