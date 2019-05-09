انت الان تتابع تفاصيل خبر نجما أياكس أصرا على الصوم ثم أفطرا مع أذان المغرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 07:50 مساءً - شهدت مباراة أياكس أمستردام الهولندي وضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واقعة حظيت باهتمام العرب والمسلمين.

وفي التفاصيل؛ أصرّ الثنائي المغربي حكيم زياش ونصير مزراوي على الصيام رغم كافة المطالبات التي حثتهما على الإفطار، خاصة أن بطل هولندا يخوض مباراة قارية في غاية الأهمية.

ومع دخول أذان المغرب وغروب الشمس عن ملعب "يوهان كرويف أرينا"، توجه اللاعبان اللذان يصومان شهر رمضان إلى جانب الملعب، حيث شربا بعض السوائل السكرية، في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة.

وإلى جانب زياش ومزراوي، يضم أياكس، الذي استحوذ نجومه هذا الموسم على اهتمام كبار أندية القارة الأوروبية، لاعباً مغربياً ثالثاً، ويتعلق الأمر بزكريا لبيض، لكنه جلس على مقاعد البدلاء.

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وتألق زياش بشدة في اللقاء وأحرز هدفاً رائعاً في شباك توتنهام، في الدقيقة الـ35، مانحاً أياكس الهدف الثاني، بعد الأول الذي سجّله القائد المدافع ماتياس دي ليخت.

لكن توتنهام، على غرار مواطنه ليفربول أمام برشلونة، بصم على ريمونتادا بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني حملت جميعها توقيع الجناح البرازيلي لوكاس مورا.

وسمحت تلك الانتفاضة بتأهل الفريق اللندني إلى المباراة النهائية من "أمجد الكؤوس الأوروبية"، المقررة إقامتها في الأول من يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.