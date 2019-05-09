شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يعود لقائمة البرتغال فى دورى الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدرب المنتخب البرتغالى، فرناندو سانتوس، أن نجم يوفنتوس الإيطالى كريستيانو رونالدو، سيكون ضمن قائمة المنتخب الذي سيستضيف نصف نهائى مسابقة دورى الأمم الأوروبية، يونيو المقبل.

وصرح سانتوس لقناة «سبورت تى فى» الرياضية البرتغالية: «نعم، سيكون بالتأكيد» ضمن القائمة النهائية التي سيعلن عنها في 23 مايو.

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وتابع: «غيابه عن مرحلة التصفيات كان مبررا، وهو مشروع ومفهوم».

وغاب رونالدو عن منتخب بلاده منذ الخروج من ثمن نهائى مونديال روسيا 2018 أمام الأوروجواى، للتركيز على التأقلم مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف العام ذاته بعد تسعة أعوام أمضاها في ريال مدريد الإسبانى، لقاء صفقة قيمتها نحو 100 مليون يورو.

وبعد عودته لارتداء قميص البرتغال للمرة الأولى في مارس الماضى، عجز رونالدو عن هز الشباك أمام أوكرانيا في لشبونة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020، قبل أن يتعرض لإصابة في الفخذ في مباراته الثانية أمام صربيا 1-1.