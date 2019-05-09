ويهتم الصفاقسي بكأس تونس، عقب خروجه قبل أيام من نصف نهائي الكونفدرالية، أمام نهضة بركان المغربي، إذ يسعى الفريق الأبيض والأسود، لإنقاذ موسمه ببطولة محلية.
دخل الصفاقسي اللقاء بقوة بحثًا عن التهديف لحسم التأهل من البداية، خوفًا من مفاجآت الكأس غير السارة، وكاد فريق عاصمة الجنوب أن يفتتح النتيجة بواسطة حمزة الجلاصي، وفراس شواط، لكنهما فشلا في تحقيق ذلك، كما أضاع الجلاصي فرصة أخرى محققة لافتتاح النتيجة، في الدقيقة 21، قبل أن يسير على خطاه، زميله عزمي غومة الذي أضاع فرصة جديدة بحلول الدقيقة 39.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه نهاية الشوط الأول بالتعادل، تمكن محمد علي منصر من اقتناص هدف التقدم بعد إمداد ذكي من أيمن الحرزي.
بعد فترة الاستراحة بحث قوافل قفصة عن التعديل لكن محاولاته لم تكن بالخطورة الكافية، ولم تهدد مرمى الحارس الثاني للصفاقسي صبري بن حسن الذي تألق في الدقيقة 63 أمام تصويبة غيث الزمال.
وشهدت تشكيلة الصفاقسي بعض التغييرات، إذ دفع المدرب رود كرول بعدد من اللاعبين الشباب، الأمر الذي عزز طموحات قوافل قفصة في التعديل في الدقائق الأخيرة، وكاد أن يحقق هدفه، في الدقيقة 81 عن طريق التواتي لكن العارضة أنقذت فريق عاصمة الجنوب، لينتهي اللقاء بفوز الصفاقسي 1-0.
وبات الصفاقسي أول المتأهلين لنصف نهائي كأس تونس، لينتظر المتأهل من لقاء الترجي، والاتحاد المنستيري المحدد موعده يوم السبت المقبل.
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