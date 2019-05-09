حكم مصري لمباراة الترجي والمنستيري بكأس تونس

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تمّ تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أحمد العندور، لإدارة مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري، يوم السبت المقبل في ملعب رادس، لحساب الدور ربع النهائي لكأس تونس.

وسيساعد الغندور، تحسين أبو السادات، وعبد الفتاح السيد.

أما مباراة اتحاد أبو سالم والملعب القابسي، التي ستدور في نفس اليوم وفي ذات الدور، سيديرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي وبمساعدة وليد حراق وطارق الجلاصي.

وفي سياق متصل نشير إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، لم يحدد بعد موعدا لمباراة الإفريقي والنجم الساحلي بربع نهائي الكأس.