استقالة نائب رئيس لجنة المنشطات بالسعودية

وكان الغبين، قد كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "توضيح.. أولا ليس لي علاقة بهيئة الرياضة ولا أي اتحاد رياضي أو أي لجنة رياضية من لجانها، وليس لي وظيفة أو أي منصب رسمي معهم."
وتابع: "ثانيا.. تقدمت ببلاغ لأمن الدولة ضد 35 تغريدة مسيئة ضدي تجاوزت حدود الدين والأخلاق والأنظمة سيتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقها.. بلاغ رقم 2041590".وكانت بعض التقارير اتهمت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمنشطات بالانتماء لنادي النصر، مما اعتبره البعض تعارضا مع طبيعة عمله بلجنة رقابية.
جدير بالذكر أن اتحاد جدة، اليوم الخميس، أعلن تلقي النادي لإشعار من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق فهد المولد.
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