شكرا لقرائتكم خبر عن الإمفيتامين تبطش بمستقبل المولد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

تلقى نادي الاتحاد إشعاراً من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات تفيد بظهور مادة محظورة في عينة اللاعب فهد المولد، إثر خضوعه للكشف بعد مباراة فريقه مع النصر دورياً.

وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن المادة المحظورة هي الفينيثايلين إحدى مشتقات مادة الإمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسة استماع أمام أعضاء اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قبل إعلان الحكم النهائي بالعقوبة المتضمنة مدة الإيقاف. ويواجه المولد عقوبة الإيقاف ما بين سنة من تاريخ إعلان العقوبة إلى أربع سنوات، في حال إصرار اللاعب على فتح العينة الثانية (B) للتأكد من وجود المادة المحظورة التي تم اكتشافها، ويلعب حضور اللاعب لجلسة الاستماع دوراً رئيسياً في تحديد مدة العقوبة التي أعلاها أربعة أعوام وتتفاوت ما بين عامين وعام وتصل إلى أشهر حسب المادة المحظورة، في حين يطبق الحد الأعلى من العقوبة في حال الامتناع ورفض حضور اللاعب للجلسة.