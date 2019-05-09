شكرا لقرائتكم لطشة شلتوت.. الرد على طلبات دخول الكوره فى مصر؟!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عايزين تعرفوا ميعاد وصول اللعبة اللى شاهدتم مباراتين منها فى أسبوع بين ليفربول وبرشلونة وأياكس مع توتنهام؟!

نحيطكم علماً أن الموعد لم يتحدد بعد!

أيضاً نود أن تعلموا جيداً أننا لا نملك تحديد الموعد!!

أما عن الدعوات والتمنيات بسلامة وصول هذه اللعبة لبلادنا.. فهى فى الاعتبار، وسنعتمد عليها، بل ونطالبكم أن تتوجهوا للسماء بخالص الدعاء والاحتساب على من يرفض استيراد هذه "اللعبه" المحترفة المبهجة.. التى يمكن أن تنقل الاقتصاد المصرى نقله عظمى.

اللعبة التى شاهدتموها هى "كرة قدم"!!

إنما إذا قال أحدهم عندنا زيها.. قولوا لهم:"لا.. لا.. دى لعبه تشبه الـ دايت".. فليس كل الأكل دسم وخمس نجوم!!

طيب.. ليه نواجه حالة رفض لاستيراد هذه اللعبة؟!

الأهل والأحباب لازم تعرفوا جيداً أن دخول هذه اللعبه يسقط مصالح خاصة كثيرة جداً، ويضع كل شخص أمام مسئولياته!

كمان مهم جداً أن أوضح لكم أننا لا نملك نظام واضح يحمل حتى الآمال فى الوصول لمسافة ولو بعيدة عن الكرة المحترفة!

الاحتراف = تفرغ كامل لأى لاعب تعدى الـ18 عام ووقع عليه الاختيار للتوقيع على عقد احتراف!

لا يصلح أن يكون دارساً إلا عبر النت، ولا يجوز أن يكون مطلوبا للخدمة الوطنية.. وعلى فكرة أكثر من 8 دول على الأقل في أوروبا لديها نفس نظام الخدمة الوطنية المصرية منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا كمان بعدها يوقع محترفاً !

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الاحتراف = نسبة من الشعب تكون مسجلة في اللعبة؟!

يعني بلد تعدادها يتعدى الـ100 مليون نسمه.. تجد المسجلين بها كرويا – لا يصلوا لرق الـم 20 ألف.. أي والله كده !

على فكره في كل الدرجات من الناشئين للكبار !

الاحتراف = مراكز تجميع للناشئين ، مش أكاديميات لأصحاب الدخول المالية الكبرى لدفع الاشتراك ؟!

طبعاً.. لأن المراكز يجب أن يتولى الانتاج والصرف عليها أصحاب رؤوس أموال يريدون الاستثمار في صناعة الكرة.. ياعالم زي مزارع الفراخ مثلا !

الاحتراف = أن كل فريق لابد أن يملك ميزانية يصرف منها على الصناعة أجوراً ومعدات ومنهجة أسعار اللاعبين !

طبعا تحتاج منهجة ؟!

لا يمكن أن يظهر حجم المكاسب المالية الناتجة عن توقيع نجم لنادي.. يعني إيه ؟!

إذا اشترى نادي لاعب بمليون أو 100 مليون لابد من تقديم كشف حساب الداخل العام بعد شراؤه؟!

يفترض أن تزيد مبيعات التذاكر والفانلات والهدايا وترتفع قيم البث التلفزيوني وإلا فهي صفقات خاسرة ؟!

هل يدفع منتج السينما أو أي صانع أو رجل أعمال ثمناً لبضاعة لا تدر أرباح ولا حتى تعيد ثمنها ..شوفوا بقى أنتم ؟!

الأهلى والأحباب.. ده ردي المبدئي على طلباتكم بدخول اللعبة اللي اتفرجتم عليها بس خلينا نشوف ونحاول وقولوا حسبنا الله !