شكرا لقرائتكم حطب يخاطب مكافحة المنشطات لرفع الإيقاف عن بطل ألعاب القوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل اليوم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، لاعب رفع الرمح إيهاب عبد الرحمن من أجل بحث مشكلة اللاعب ودراسة إمكانية رفع الايقاف عنه.

واتفق رئيس اللجنة الأولمبية مع اللاعب إيهاب عبدالرحمن على مخاطبة المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" من أجل رفع الايقاف عنه واتخاذ الخطوات الرسمية الصحيحة لرفع الايقاف عنه والعودة لممارسة اللعبة، كانت المنظمة الدولية للمنشطات اتخذت قرار بإيقاف إيهاب عبد الرحمن أربعة سنوات بداية من عام 2018.

من جانبه أكد إيهاب عبد الرحمن أنه مستعد لكافة الخطوات والإجراءات بمساندة اللجنة الأولمبية المصرية التي تعهدت بدعم ومساندة اللاعب في كافة الخطوات والمخاطبات الدولية من أجل رفع الايقاف عنه في محاولة لعودة اللاعب للمنافسات من جديد.