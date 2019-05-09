لو أنت زملكاوى خاف وأنت بتلاعب المدرب الأجنبى.. أعرف ليه...

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جدة - عمرو شويل حقق كريستيان جروس المدير الفنى لنادي الزمالك نتائج جيدة مع القلعة البيضاء فى الدوري المصري، كما حقق نتائج إيجابية فى البطولة الإفريقية ووصل بالفريق الأبيض للمباراة النهائية للكونفدرالية، إلا أنه فشل فى إقتناص 10 نقاط من المدربين الاجانب خلال رحلته مع الزمالك هذا الموسم بالدوري المصري الممتاز .
سقط كريستيان جروس أمام كالديرون المدير الفنى السابق للنجوم بهدف صلاح أمين، ثم تعادل مع البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش 2-2، ثم تعادل سلبياً مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، ثم خسر أمام رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز 1-0 ، بينما فاز على البلجيكى سيدومير المدير الفنى للاسماعيلى بهدفين دون رد، وفاز على اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الدور الاول .
ويخوض الزمالك اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى الفوز على أبناء اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدورى الممتاز.
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