شكرا لقرائتكم كهربا وأوباما محاور خطة تخطى الزمالك عقبة دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الزمالك، لاستكمال مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، عند مواجهة وادى دجلة الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 29 من المسابقة.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل مباراة الزمالك ووادى دجلة، مطالبة السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للأبيض، لاعبى خطى الوسط والهجوم بالضغط على لاعبى دجلة من أمام منطقة جزاء الخصم، لاعتمادهما على التحضير من الخلف بمشاركة حارس المرمي معتمدا على سرعة نقل الكرة بين لاعبيه ولياقتهم البدنية التى تساعدهم فى تنفيذ ذلك.

وشدد جروس خلال تعليماته الأخيرة للاعبى الزمالك على ضرورة التعامل بأسلوب الضغط المتقدم على لاعبى دجلة وأعطى الرباعى عمر السعيد ومحمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن تعليمات خاصة هدفها إرباك لاعبي المنافس وعدم حصولهم على فرصة للتحضير لبناء هجمات تهدد المرمى الأبيض .