شكرا لقرائتكم جاتوزو "كفر الشيخ" : وكيل إيهاب جلال يحسم مصيرى .. "فيديو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعترف أكثم سمير صانع ألعاب نادي كفر الشيخ والشهير بـ"جاتوزو" بصحة توقيعه علي بياض وعقود انتقال خاصة بالموسم الجديد في مكتب وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري.

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وأضاف جاتوزو أنه لا يعرف مصير تلك العقود وإسم النادي الذي سيتم تسليمها له سواء كان الإسماعيلي أو المصري أو نادي ثالث .

وأبدي جاتوزو تخوفه من التوقيع لمسئولي النادي الإسماعيلي دون علم وكيله تحسبا لقيامة بشكواه للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة في ظل رغبة الأخير في ضمة للنادي البورسعيدي بناءا على رغبة المدير الفنى.

من جانبه، قال جاتوزو لسوبر كورة أن سعيد لرغبة ناديين كبار مثل الإسماعيلي والمصري فى ضمه متمنيا أن تنتهي الأمور بشكل جيد بالنسبة له.