شكرا لقرائتكم الخطيب للاعبى الأهلي : نواجه حرب شرسة وهذا أملنا الوحيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبى فريقه داخل ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران أمس الأربعاء.

وعلم الخليج 365 تفاصيل جلسة، محمود الخطبي مع لاعبى الأهلي حيث أكد بيبو للاعبي القلعة الحمراء أن الفريق يتعرض لحملة شرسة هدفها إيقاف مسيرة الفريق وتعطيل صحوته في بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد توديع دوري ابطال افريقيا.

وطالب الخطيب من لاعبي الأهلي بالتكاتف لصد مثل هذه المؤامرات، مؤكدا أن الفوز بطولة الدوري المصري هي الملاذ الوحيد لإنقاذ الموسم الأحمر ووعد بإنهاء كافة الأزمات داخل الفريق سواء الجماعية أو الخاصة بكل لاعب علي حدا واعداً اللاعبين بعدد من المفاجآت السارة حال النجاح في الفوز ببطولة الدوري الموسم الحالى.